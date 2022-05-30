لأول مرة من 12 عاما.. بوستون سيلتيكس في نهائي الـ

2022/05/30 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ فريق بوستون سيلتيكس نهائي بطولة رابطة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) بعد تتويجه بطلا للقسم الشرقي إثر فوزه على ميامي هيت في المباراة الفاصلة بنتيجة 100-96 الأحد، ليصل إلى المباراة النهائي للبطولة لأول مرة منذ 12 عاما

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