بالمقاومة الشعبية يكبح جماح الفاشية الإسرائيلية - سعيد مضيه

2022/05/30 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه مسيرات المستوطنين الاستعراضية الإرهابية اقترنت بعربدة فاشية أمام كاميرات الصحافة العالمية وتحت حماية آلآف العسكريين من جنود وحرس حدود وشرطة.



المسيرات تقليد يذكّر بنداء أبراهام بورغ الرئيس الأسبق للكنيست وللوكالة اليهودية، في كتابه "لنتحرر من هتلر!"، سقط النداء على آذان صماء وأحيط المنادي بالعزلة الباردة.



مظاهرات متلاحقة مستنفرة من قبل الحكومة والفاشيين أنصار الأبارتهايد، تجلى خلالها الازدراء المط ......





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