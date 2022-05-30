مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار 'رمانة يدوية' داخل منزل شرقي بغداد

2022/05/30 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 3 أشخاص إثر انفجار "رمانة يدوية" داخل منزل شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رمانة يدوية داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، أنفجرت مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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