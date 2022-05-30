مقتل وإصابة 3 اشخاص بأنفجار رمانة يدوية في بغداد

2022/05/30 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة الصدر.

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