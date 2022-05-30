صور: منفذ عرعر جاهز لاستقبال “الحجاج” بتصاميمه الجديدة

2022/05/30 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ عرعر الحدودي جاهز لإستقبال حجاج بيت الله الحرام اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .وقالت الهيئة في بيان، اليوم، انها “اكملت تأهيل وتجهيز منفذ عرعر الحدودي بحلته وتصاميمه الجديدة النموذجية والعصرية بالشكل الذي يليق بمكانه الحاج العراقي الكريم”.وأشارت الى” تنفيذ البنايات الخاصة […]

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