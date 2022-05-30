غاز الشمال والجيش يختتمان دوري الطائرة اليوم

2022/05/30 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يُقيم الأتحاد العراقي للكرة الطائرة حفل ختام دوري الطائرة الممتاز مساء اليوم الاثنين.وسيقام الحفل على قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.وسيلتقي في مباراة الختام فريقي غاز الجنوب والجيش عند الساعة الخامسة مساءً تعقبها مراسم التتويج على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى هذا الموسم.وسيقام الحفل بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال […]

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