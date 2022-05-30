ما هي السعادة التي يسعى إليها الإنسان ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/30 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تناقلت وسائل الإعلام عن إحصائية أي من دول العالم أكثر أجواء ومستلزمات السعادة التي توفرها لشعوبها في العيش في أجواء السعادة فكانت دولة فنلندا الأولى والعراق المستباح وشعبه المذبوح خارج قائمة الدول التي تشملها السعادة.



إن السعادة كأي صفة أو ظاهرة في الوجود فهي نسبية وليست مطلقة لأنها ترتبط بالإنسان وظروفه ومستلزمات حياته وهي كما أن العلوم البشرية تشير بعدم وجود إنسان يشبه إنسان آخر مطلقاً لأن أ ......





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