تحذيرات من تعيين مسؤول بريطاني كـ

2022/05/30 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر كبار المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون، من تعيين مسؤول بريطاني في "منصب دبلوماسي رفيع"، بعدما تبين أن الرجل كان من المشاركين بـ"فضيحة الحفلات" أثناء إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.

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