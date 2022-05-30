المنافذ تتخذ إجراءات مكثفة للتخلص من البضائع المخالفة

2022/05/30 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، الاثنين، عن اتخاذ إجراءات مكثفة للتخلص من البضائع المخالفة لشروط الاستيراد والتي يراد إدخالها عبر الموانئ، وأهمها الأدوية منتهية الصلاحية.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة شكلت لجنة يترأسها رئيس هيئة المنافذ لتعمل إلى جانب الفرق المختصة، من أجل التخلص […]

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