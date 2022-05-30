مغامر فرنسي يسقط لوحه الطائر من ارتفاع 15مترا

2022/05/30 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاباتا الذي يوصف بـالرجل الطائر قد حقق شهرة واسعة في سنة 2019.

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