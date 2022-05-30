خبير اقتصادي: العراق قادر على انعاش اقتصاده عبر خارطة طرق جديدة

2022/05/30 | 10:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق يمتلك مساحات كبيرة بالإمكان استغلالها واعداد خارطة طرق جديدة لجعلها ممراً للبضائع القادمة من الدول الأخرى باتجاه باقي دول العالم سواء في اسيا او أوروبا لتحقيق مردود اقتصادي كبير عن كل شحنة تدخل العراق.

وقال التميمي ان “العراق يمتلك شبكة طرق جيدة لكنها لم تعد تفي بالغرض، حيث تحتاج بغداد الى الطريق الحلقي الرابع لاستحداث اكثر من 5 مناطق سكنية جديدة، حيث ان احيائها سيقضي على نسبة كبيرة من ازمة السكن، فضلا عن ان الطريق بالإمكان استغلاله لتخليص بغداد من الزحام المروري لعجلات الحمل الكبيرة، بالإضافة الى إمكانية انشاء المصانع ومحطات الاستراحة والابنية التجارية على جانبية لتحقيق مردود اقتصادي جيد للدولة والمواطن”.

وأضاف ان “العراق بحاجة ماسة الى طريق دولي جديد يربط الشمال بالجنوب والوسط والغرب لجعله ممراً للبضائع القادمة عبر البحر نحو تركيا وسورية والأردن وباقي الدول الأوروبية، وبالامكان طرح هكذا مشاريع للاستثمار او بالإمكان تسديدها عبر النفط”.

وأوضح التميمي، ان “هناك الكثير من المقومات والمؤهلات لجعل العراق بوابة اقتصادية تربط اسيا بالدول باوروبا وباقي الدول، حيث بالإمكان استثمار الوفرة المالية للمجيء بشركات عملاقة تنشيء شبكة طرق جديدة تدخل للدولة موارد كبيرة وتكون فرصة للقضاء على البطالة وأزمة السكن، وجعل البلد من اهم الدول العربية الصناعية”.

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