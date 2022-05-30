تسجيل حدوث هزتين أرضيتين – بقوة ( 3،4) و(4،1) في قضاء كلار  بمحافظة السليمانية   

2022/05/30 | 10:42 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة النقل العراقية ،عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين هذا ،اليوم ،الاثنين الموافق 30 آيار 2022 في محافظة السليمانية .

وبين تقريرها : ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 02:07:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،4) درجة حيث تبعد ( 23) كم جنوب شرق قضاء كلار .

وتابع ” التقرير ان الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 04:23:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،1) درجة حيث تبعد (31) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية .

هذا ” ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .

ودعت ” الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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