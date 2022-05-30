دعوة للأطراف كافة.. السامرائي يبحث إنهاء حالة الإنسداد السياسي

2022/05/30 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبحث تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي مع وفد من قياديي ونواب الإتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة الامين العام صلاح الدين محمد بهاء الدين، اليوم الإثنين، الحوارات والمبادرات المطروحة لانهاء حالة الجمود السياسي التي بدأت تؤثر على مناحي حياة كل العراقيين المعيشية والاجتماعية وحتى الامنية.ودعا تحالف عزم والإتحاد الإسلامي الكردستاني خلال اللقاء، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) كل الأطراف السياسية الى "إنهاء الخلافات الجانبية داخل البيت العراقي عبر تشجيع الحوار الوطني والاتفاق على خارطة طريق تثبت دعائم بناء دولة قوية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والتصدي للتهديدات الاقليمية والدولية".

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