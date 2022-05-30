الحج والعمرة: منفذ عرعر جاهز لإستقبال الحجاج بحلته الجديدة (صور)

2022/05/30 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحلته الجديدة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنها "اكملت تأهيل وتجهيز منفذ عرعر الحدودي بحلته وتصاميمه الجديدة النموذجية والعصرية بالشكل الذي يليق بمكانه الحاج العراقي الكريم".

واضافت ان "تنفيذ البنايات الخاصة بختم الجوازات ودور الاستراحة والمصلى بتصاميم حديثة، والتي تضمن جميع سبل الراحة والأمان للحجاج ".

وأكدت الهيئة "استعداد المنفذ لاستيعاب جميع اعداد حجاج البر من خلال تجهيزه بجميع الأمور اللوجستية والخدمية التي تصب في رفاهيتهم وسلامتهم".

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