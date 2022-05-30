الخاصة بالنازحين.. مكتب انتخابات أربيل يصدر توجيها لإستلام بطاقات الناخبين

2022/05/30 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أصدر مكتب انتخابات أربيل، اليوم الاثنين، توجيها لاستلام بطاقات الناخبين للنازحين.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أعلن عن توزيع بطاقات الناخبين النازحين في مراكز التسجيل التابعة للمكتب كما مبيّن في القائمة ادناه من الساعة (8) صباحاً ولغاية الساعة (3) عصرا من الاحد الى الخميس".

وأضاف أن "الناخبون النازحون المسحوبة بطاقاتهم في يوم الاقتراع 10/10/2021، تتواجد بطاقاتهم في مراكز التسجيل التابعة لمراكز الاقتراع والتي اقترعوا فيها في الانتخابات السابقة مستصحبين معهم المستمسكات الاصلية الثبوتية مع وصل سحب البطاقة".

وبين: "الناخبون النازحون الغير مستلمين لبطاقاتهم الانتخابية البايومترية والمحدثين قبل تاريخ 10/10/2021، تتواجد بطاقاتهم في مراكز التسجيل والتي حدثوا فيها بياناتهم مستصحبين معهم المستمسكات الاصلية الثبوتية مع البطاقة القديمة".

لاستلام البطاقات مراجعة المراكز أدناه:

1.



مركز تسجيل حساروك / 1200 العنوان: مدرسة 1 شباط الاساسية / طريق ماجدي مول / حي سروران / خلف بانزين خانة Sun Oil.

2.



مركز تسجيل عنكاوة / 1212 العنوان: داخل بناية المجمع الإداري في عنكاوة / قرب عنكاوة مول.

3.



مركز تسجيل زانكو / 1205 العنوان: مدرسة كيوي موكريان الاساسية / خلف مطبعة زانكو.

4.



مركز تسجيل قوشتبة 1 / 1215 العنوان: داخل مديرية ناحية قوشتبة.

5.



مركز تسجيل قوشتبة 2 / 2215 العنوان: داخل بلدية ناحية دارةتوو / بالقرب من المركز الصحي.

6.



مركز تسجيل كسنزان / 2200 العنوان: داخل بدالة ناحية كسنزان / طريق كوية / مقابل مدينة العاب ماجدي لاند.

7.



مركز تسجيل شقلاوة / 1222 العنوان: اعدادية دنكارة للبنين / سرميدان / مجاور مستشفى شقلاوة.

8.



مركز تسجيل سوران 2 / 2226 العنوان: دائرة توزيع المواد الغذائية في قضاء سوران / حي بختياري.

9.



مركز تسجيل كويسنجق / 1217 العنوان: مديرية البريد والمواصلات / مقابل مدرسة ئولا.

10.



مركز تسجيل خبات / 1214 العنوان: مركز شباب خبات / فلكة كور كوسك.

11.



مركز تسجيل بنصلاوة / 1216 العنوان: مدرسة هردي للبنات / بنصلاوة / مجاور جامع الاحمدي.

12.



مركز تسجيل بحركة / 1213 العنوان: مديرية بريد بحركة / قرب الناحية.

13.



مركز تسجيل بحركة 2 / 2213 العنوان: مديرية ناحية رزكاري / بالقرب من مدرسة بلند الابتدائية.

14.



مركز تسجيل شورش / 1201 العنوان: اعدادية مأمون دباغ للبنات / شارع 40 متر / مقابل مركز طبي نازدار بامرني.

15.



مركز تسجيل شورش 2 / 2201 العنوان: مدرسة خانقين الأساسية / بحركة / خلف جامع حاجى سنية.

16.



مركز تسجيل باداوة 1 / 1203 العنوان: مدرسة رابين الأساسية / باداوة / شارع 100 متر / مقابل سوق اللنكة.

17.



مركز تسجيل كوران 4 / 4207 العنوان: مدرسة هيدي الاساسية / شارع 100 متر / بجانب بانزين خانة هوكر.

18.



مركز تسجيل نوروز 2 / 2208 العنوان: اعدادية سابات للبنات / بالقرب من جامع روفاعي.

19.



مركز تسجيل شاويس بيرزين 1 / 1220 العنوان: حضانة أطفال كلينه / شاويس / خلف مديرية الكهرباء.

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