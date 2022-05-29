2022/05/30 | 10:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وجرح 8 آخرون على الأقل بينهم عمّال أجانب، إثر انهيار مبنى، صباح الأحد، يضمّ مطعماً في العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وقال مصدر في الدفاع المدني، إن المبنى المكوّن من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرّب للغاز داخل مطعم "ليلى"، الذي يبدو أنه كان خاليا من الزبائن في مثل هذا الوقت من اليوم، في منطقة الجادرية الواقعة في وسط بغداد.

مادة اعلانية

وأطلقت فرق الدفاع المدني عملية إنقاذ إثر انهيار المبنى الذي بقي عدد من الذين كانوا في داخله محاصرين لساعات تحت الركام.

وقال مصدر في الشرطة لـ"فرانس برس" إن "أربعة أشخاص قتلوا وجرح ثمانية بينهم عمّال من بنغلادش" جراء الحادث.

وأكد مصدر طبي تسلم أحد المستشفيات جثث 4 أشخاص ومعالجة الجرحى.

وتسبب الانفجار بانهيار المبنى بالكامل ما أدى إلى إغلاق منافذ خروج العاملين من قبو المبنى الذي يستخدم كمطبخ.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الانهيار الكامل الذي تعرض له المبنى.

ويفتقر معظم المباني في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، لإجراءات السلامة ما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسية في بغداد حرائق تؤدي أحيانا إلى إصابات بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

والعام الماضي، قتل نحو 150 شخصاً في حريقين طالا مستشفيين أحدهما في الجنوب والآخر قرب العاصمة، فاقمه نقص إجراءات السلامة الضرورية.

ويشهد العراق منذ أكثر من 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية، أثرت على بناه التحتية التي تفتقر إلى الصيانة، بينما يعاني العراقيون من النقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه في أزمة فاقمها الفساد وسوء الإدارة التي انتفض الآلاف ضدّها في أكتوبر 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 أشخاص على الأقل بانهيار مبنى في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 أشخاص على الأقل بانهيار مبنى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).