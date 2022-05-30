“عملية عسكرية خاطفة” يقودها الجيش الليبي ضد “داعش” بالجنوب

2022/05/30 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، الأحد، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية خاطفة تحمل اسم “عملية اليوم الواحد”، وتم استهداف عناصر تنظيم “داعش” الذين يحاولون الاستفادة من مناطق الجنوب.وأكد المحجوب، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن عمليات الجيش مستمرة بالقرب من حدود ليبيا مع […]

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