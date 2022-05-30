لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.. “عرعر” بحلّة جديدة

2022/05/30 | 10:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاثنين، عن إكمال تأهيل منفذ عرعر الحدودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وقالت الهيئة في بيان انها أكملت “تأهيل وتجهيز منفذ عرعر الحدودي بحلته وتصاميمه الجديدة النموذجية والعصرية بالشكل الذي يليق بمكانه الحاج العراقي الكريم”.

وأشارت الى “تنفيذ البنايات الخاصة بختم الجوازات ودور الاستراحة والمصلى بتصاميم حديثة، والتي تضمن جميع سبل الراحة والأمان للحجاج”.

وأكدت الهيئة “استعداد المنفذ لاستيعاب جميع اعداد حجاج البر من خلال تجهيزه بجميع الأمور اللوجستية والخدمية التي تصب في رفاهيتهم وسلامتهم”.

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