صياغة منهاج جديد للقانون الدولي الإنساني في الجامعات العسكرية

2022/05/30 | 10:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعكف اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التابعة لمجلس الوزراء، على صياغة منهاج للقانون الدولي الإنساني والذي َّ في الجامعات والأكاديميات العسكرية في البلاد.

وقال نائب رئيس اللجنة فاضل الغراوي إن “منهاج القانون الذي تعده حاليا اللجنة سيكون بنسختين، الأولى ستدرس في الجامعات، وأخرى سيتم تدريسها في الأكادميات والمؤسسات العسكرية العاملة في البلاد”.

وأضاف الغراوي، أن “اللجنة نظمت ورشا وندوات عدة للقوات الأمنية بمجال القانون الدولي الإنساني”، كاشفا عن “مساعيها الحثيثة وعن طريق المؤتمر الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، تقديم التقرير الطوعي الأول للعراق في مجال تطبيق مضامين القانون، فضلا عن تعزيز الشراكة مع اللجان الوطنية”.

وذكر أن “اللجنة تدرس إبرام مذكرات تعاون مع خمسة لجان وطنية بشأن تبادل المعلومات للاستفادة من الخبرات، إضافة إلى اعتماد القانون الدولي الإنساني، باعتباره أحد القوانين المهمة في البلاد، مع السعي الجاد لعقد مؤتمر وطني في القريب العاجل، لتسليط الضوء على دور القوات الأمنية لحماية المدنيين والاستفادة من تجاربها بمحاربة الإرهاب بشتى صوره”.

وأوضح أن “اللجنة التي شكلت العام 2015، جاءت تنفيذا لالتزامات العراق مع اتفاقيات جنيف الأربعة وتلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهو يعطي صورة إيجابية بمدى التزام الدولة ومواءمتها للتشريعات، كما أنه فرصة إيجابية لكي يستعرض العراق ما أنجز بهذا الجانب، ويظهر للعالم مدى حرصه على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات، والقوانين المتعلقة بالإنسانية”.

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