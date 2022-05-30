2022/05/30 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لجنة نيابية تستضيف عدداً من المدراء العامين في وزارة النفط » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:54

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