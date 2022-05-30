إسرائيل والإمارات على أبواب توقيع

2022/05/30 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

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