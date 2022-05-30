شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. شنو احسن تتعلم صنعة لو تدرس بالكلية ؟

2022/05/30 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ebjyligQxkk

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