القبض على خمسة أشخاص بينهم أمرأة بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد

2022/05/30 | 11:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة النجدة، الاثنين، إلقاء القبض على خمسة أشخاص بينهم أمرأة بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن “دوريات نجدة الدورة تمكنت من القبض على 5 أشخاص بينهم أمرأة وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة مع أجهزة تعاط للمخدرات وشراب”.

وأضافت أن “ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الدورة وقرب سوق الاثوريين، حيث تم الاشتباه بالاشخاص ولدى استيقافهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على المواد المذكورة اعلاه، ليتم تسليمهم مع المبرزات الى مكتب مكافحة المخدرات أصوليا”.

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