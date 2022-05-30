ألمانيا والغرب تكبدوا خسائر بسبب عقوباتهم ضد روسيا .. أخر تصريحات المستشار الألماني

2022/05/30 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر بالاقتصاد الألماني.وقال شولتس، في كلمته خلال حفل افتتاح معرض هانوفر الصناعي الدولي، إن العقوبات “تضر بالقيادة الروسية والاقتصاد الروسي وتزداد شدتها يوما بعد يوم”.وأضاف: “في الوقت نفسه، نتأكد من أن هذه العقوبات لا تضرنا نحن وشركاءنا في أوروبا أكثر مما تضر روسيا”.وتابع: “أمر جيد أن الشركات تدعم هذه الخطوات، وأعلم أن هذا يعود عليها بخسائر اقتصادية، ولكن نحن نحاول منع حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة من خلال القروض وخفض الرسوم وحزم المساعدات”.وأردف قوله: بالرغم من ذلك، سيبقى هناك تكاليف، لكنني أقول أيضا إن هذه التكاليف أقل بكثير من السعر الذي يتعين علينا جميعا دفعه إذا نجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.وشدد على أن “الهدف الرئيسي للحكومة الألمانية هو إنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.وأضاف: “إننا نورد الأسلحة لأول مرة في منطقة صراع كهذه”.واعتبر أن تحقيق السيادة على واردات الطاقة “مسألة تتعلق بالأمن القومي

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