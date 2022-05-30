مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي :لن نفشل في فرض حظر على النفط الروسي

2022/05/30 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الكتلة لن تفشل في فرض الحظر على النفط الروسي.وقال بوريل لن نفشل في فرض حظر على النفط الروسي في حزمة العقوبات المقبلة ضد موسكو، سيكون هناك اتفاق في النهاية، مشيراً إلى أن حزمة العقوبات ستكون جاهزةوقالت وكالة بلومبيرغ ان أي حظر إضافي على النفط الروسي، سيؤدي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام، والذي يعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات، وسط زيادة الطلب على البنزين ووقود الطائرات، قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا

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