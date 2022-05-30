وكيل اوقاف الديانات يتهم التربية بـ”التمايز” في وضع الأسئلة الامتحانية

2022/05/30 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وكيل اوقاف الدينات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين رعد الخميسي , الاثنين , انتقادا حادا لوزارة التربية فيما يتعلق بوضع الأسئلة الامتحانية الوزارية للصف الثالث متوسط , مؤكدا وجود تمايز واضح بين الطلبة غير المسلمين باقرانهم من الطلبة المسلمين.

وقال الخميسي “إننا اطلعنا على الأسئلة الوزارية للصف الثالث متوسط وقد وجدنا فيها تمايز وظلم للطلبة غير المسلمين في أسئلة مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية”.

وأضاف ان “الأسئلة حددت عدة خيارات للطلبة المسلمين في حين الزمت الطلبة غير المسلمين الإجابة على جميع الأسئلة دون أي اختيار وهذا بحد ذاته يعتبر تمايز وظلم واضح”، مشيرا الى أنه “يتمنى ان يكون الخطأ غير مقصود ” .

وأوضح الخميسي ان “مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية هي المادة الأكثر في رفع المعدلات النهائية لجميع المواد للطلبة وبذلك قد أدت الى غبن عند الطلبة غير المسلمين”, داعيا وزارة التربية الى “اعتماد مبدأ المساواة والدقة ” .

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