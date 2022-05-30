2022/05/30 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، افتتاح مشروع الحسينية للري المغلق في محافظة كربلاء وبمساحة ١٠ آلاف دونم كمرحلة أولى.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني افتتح مشروع استصلاح أراضي الحسينية وبمساحة 10,000 دونم باستخدام الأنابيب البلاستيكية غير المضغوطة والمنهولات وصمامات التحكم ضمن المرحلة […]

ظهرت المقالة لمواجهة التغيرات المناخية..



افتتاح مشروع الحسينية للري المغلق في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة التغيرات المناخية.. افتتاح مشروع الحسينية للري المغلق في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة التغيرات المناخية.. افتتاح مشروع الحسينية للري المغلق في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).