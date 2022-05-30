القبض على متهم بسرقة سبعة آلاف دولار في بغداد

2022/05/30 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة سبعة آلاف دولار وآخر بسرقة الدراجات النارية في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب لقيامه بسرقة مبلغ سبعة آلاف دولار من أحد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

وأضاف، أن "مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام تمكن من إلقاء القبض على متهم مطلوب لقيامه بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية وبالاشتراك مع متهمين آخرين ضمن قاطع المسؤولية"، لافتا الى أن "المتهم دونت وتم تصديقها قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".الى ذلك، "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد آخر من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم أصوليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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