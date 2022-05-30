ضبط عشرات الأطنان من الأدوية والمواد الغذائية المهربة في ثلاث محافظات

2022/05/30 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية المهربة في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبالاشتراك مع الفرق الصحية تمكنت من ضبط (2) مليون علبة دوائية في أحد مذاخر العاصمة بغداد مهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري واعتقال صاحب المذخر المخالف للضوابط".

وأضاف البيان، أن "مفارزنا استطاعت وبناءً على معلومات استخبارية ضبط عجلة مع سائقها محملة بتسعة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية المهربة".وتابع: "تم ضبط (24) طناً من مادة الطحين المخصص لمفردات البطاقة التموينية وهي في طريق تهريبها من العاصمة".وأكمل البيان: "استطاعت مفارز جهازنا الإقتصادية في محافظة القادسية بناءً على معلومات استخبارية من ضبط خمس عجلات حمل على متنها نحو (190) طناً من الحنطة المهربة إلى خارج المحافظة وإلقاء القبض على سائقيها".

وأشار إلى أن "المفارز الاقتصادية في محافظة البصرة تمكنت واستناداً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من ضبط عجلة حمل نوع (براد) بداخلها (6) ملايين حبة طبية ممنوعة التداول واعتقال صاحب العجلة".ولفت إلى "تدوين أقوال المتهمين جميعاً وفق محاضر ضبط أصولية واحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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