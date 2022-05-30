النزاهة تعلن نسب إفصاح كبار المسؤولين عن الذمة المالية

2022/05/30 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، نسب استجابة الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غيرالمُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة.

وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، أنَّ "مجموع استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ خلال المُدَّة من (3/1/2022 – 24/5/2022) بلغت (16,900) استمارة".

وأكد البيان، أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، إضافة إلى رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّـة والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي، بلغت 100%".

وأضاف ان "نسبة استجابة نائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 100%، واستجابة النوَّاب 46%، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 75%".

وأشار إلى أنَّ "نسبة الاستجابة كانت 100% لكلٍّ من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة والقضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة".

ولفت إلى أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بلغت 85,3% ، ونسبة استجابة المُحافظين 46,7%"، مُؤكداً أنَّ "الهيئة ماضيةٌ باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ المُمتنعين عن تقديم الاستمارة، وفقاً لقانونها النافذ".

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