لكي لا يبقى القتلة بمنأى عن العقاب! رسالة مفتوحة إلى الصديق، وزير المال الحالي، د. يوسف الخليل - كميل داغر

2022/05/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كميل_داغر لكي لا يبقى القتلة بمنأى عن العقاب!رسالة مفتوحة إلى الصديق، وزير المال الحالي، د.



يوسف الخليل===========أظن أني تأخرت كثيراً في الكتابة إليك، ليس لأهنئك، بالتأكيد، بالمنصب الرفيع الذي حُزته، بدعمٍ، على ما يخيَّل إليّ، من كل من الثنائي الشيعي، وحاكم المصرف المركزي، اللاصق بمقعده في "بيت المال" اللبناني من حوالى الثلاثين عاماً، بل لأعبر لك عن ذهولي لقبولك تحمل هذه المسؤولية، ولبنان قد ان ......





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