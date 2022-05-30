لقاء مع ستيفن كوتكين عن روسيا وأوكرانيا - عبدالرزاق دحنون

2022/05/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون ستيفن كوتكين هو مؤلف دراسة علمية حول روسيا، والاتحاد السوفيتي، والتاريخ العالمي، بما في ذلك سيرة ذاتية مشهورة في ثلاثة مجلدات لجوزيف ستالين.



وهو أستاذ في جامعة برينستون وزميل في معهد هوفر في ستانفورد.



يجلب ستيفن كوتكين عمقًا تاريخيًا هائلاً وإحساسًا حادًا بالمشهد الجيوسياسي الحالي لهذه الأسئلة حول روسيا وقيادة بوتين ومستقبل أوكرانيا.منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير، تصارع العالم مع ر ......





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