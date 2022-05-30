إسرائيل والتعامل مع نتائج التحقيقات في اغتيال شيرين أبو عاقلة - عصمت منصور

2022/05/30 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصمت_منصور جاءت نتائج ثلاثة تحقيقات منفصلة وغير متزامنة، أجرتها كل من شبكة CNN الأميركية الذائعة الصيت، ووكالة الانباء الدولية أسوشيتد برس، بالإضافة الى التحقيق الذي أجرته النيابة العامة الفلسطينية وأعلن عنها في مؤتمر صحفي عقب تسليم نسخة من نتائجه، للرئيس الفلسطيني محمود عباس(ابو مازن) مساء الخميس 26 أيار / مايو 2022، لتؤكد أن مقتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة، تم بسبب رصاصة إسرائيلية أطلقها قناص ......





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