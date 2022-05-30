النواب 46% والوزراء 75%.. النزاهة تكشف نسب إفصاح كبار المسؤولين عن الذمم المالية

2022/05/30 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، نسب استجابة الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في حديثها عن موقف كشف الذمَّة، إلى أنَّ مجموع استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ خلال المُدَّة من (3/1/2022 – 24/5/2022) بلغت (16,900) استمارة"، مُبيّنةً أنَّ "نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، إضافة إلى رؤساء (المحكمة الاتحاديَّة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّـة والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي) بلغت 100%".

وأضافت إنَّ "نسبة استجابة نائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 100%، واستجابة النوَّاب 46%، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 75%"، لافتةً إلى أنَّ "نسبة الاستجابة كانت 100% لكلٍّ من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة والقضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة".

وبيَّـنت أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بلغت 85,3%، ونسبة استجابة المُحافظين 46,7%"، مُؤكِّدةً أنَّ "الهيئة ماضيةٌ باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ المُمتنعين عن تقديم الاستمارة، وفقاً لقانونها النافذ".

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