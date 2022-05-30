يخدم 18 ألف دونم.. الموارد المائية تفتتح مشروع الحسينية للري في كربلاء

2022/05/30 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن افتتاح مشروع الحسينية للري المفلق في كربلاء المقدسة وبمساحة 10 الآف دونم كمرحلة اولى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني افتتح مشروع أستصلاح أراضي الحسينية وبمساحة 10,000 دونم وبأستخدام الأنابيب البلاستيكية غير المضغوطة والمنهولات وصمامات التحكم ضمن المرحلة الأولى واستصلاح مساحة 1000 دونم بشبكة مبازل مغطاة ومحطة ضخ وبتصريف 65لتر/ثا".

وأضاف أن "الحمداني أكد خلال الأفتتاح أن الوزارة ماضية بالتحول من الري المفتوح إلى الري المغلق في عموم المحافظات من أجل الحفاظ على الثروة المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها وتقليل الضائعات المائية وزيادة غلة الدونم الواحد ورفع كفاءة الأرواء في تلك المناطق من المحافظة، وان ملاكات الوزارة نفذت مجموعة من المشاريع الريادية في عدة محافظات".

واشار البيان الى أن "الوزير استمع إلى أهم المشاكل والمعوقات موعزا بإيجار الحلول السريعة لها"، موجها "بالمباشرة بالمرحلة الثانية بالمشروع الذي يخدم اراضي زراعية تقدر ب١٨ الف دونم ومشيدا الحمداني بملاكات الوزارة العاملة في المشروع".

ولفت البيان الى ان "سيادته ان هذه المشاريع ضمن إجراءات الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية كونها تؤمن التوزيعات العادلة المياه وعدم التجاوز على الحصص المائية".

هذا وحضر الأفتتاح الوكيل الأداري للوزارة السيد رائد عبد زيد الجشعمي والسيد المستشار الفني وعدد من السادة المدراء العامين ومعاوني مدراء عامي شركة العراق ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تنفيذ المشروع من قبل شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري وبأشراف الهيأة العامة لمشاريع الري والأستصلاح إحدى تشكيلات الوزارة.

و تضمن العمل إنشاء 9 قنوات موزعة 3 منها إنبوبية مغلقة و6 مبطنة مفتوحة إضافة إلى تنفيذ القنوات المغذية والمتفرعة منها بعدد 45 قناة مغذية على شكل أنابيب PVC مضغوطة وصمامات تحكم بحدود 550 صمام وأحواض تهدئة وترسيب وبطول كلي لمشروع 8.5 كم ضمن المرحلة الأولى.

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