تعالج هذه القضايا..

2022/05/30 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل ياسر إسكندر وتوت، اليوم الاثنين، عن وجود ثورة قوانين" في البرلمان العراقي، سوف تشهدها الأيام المقبلة.

وقال وتوت في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "هناك الكثير من القوانين المهمة معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، لعدة أسباب منها الخلافات السياسية والقانونية والفنية، ولهذا نحن عازمون خلال المرحلة المقبلة على ثورة قوانين لتشريع هذه القوانين خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف ان "الفترة المقبلة، سوف تشهد تشريع القوانين المهمة، التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين، فلا يمكن بقاء أي قانون معطل بسبب خلاف سياسي او غيره، ولهذا اللجان البرلمانية سيكون لها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة، لتجهيز هذه القوانين ودفعها نحو التشريع".

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