دحام: مؤتمر الموصل للحراك الشعبي سيحد من سلوكيات الحلبوسي وحزبه

2022/05/30 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو الحراك الشعبي في محافظة الانبار محمد دحام , الاثنين , ان مؤتمر الحراك الشعبي للمحافظات المحررة الذي سيعقد قريبا في الموصل سيضع حدا لسلوك الهيمنة والتسلط وتكميم الافواه على مقدرات تلك المحافظات الذي ينتهجة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزبه “تقدم”.وقال دحام في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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