سعودي يلتقط صورة ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة في سماء جدة

2022/05/30 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مثير للإعجاب..نجح المصور السعودي، أحمد السفياني، في رصد صورة لطائرة وهي تمر بجانب القمر في سماء جدة! كيف حضر المصور نفسه لرصد هذه اللحظة، التي لا تتعدى أجزاء من الثانية؟

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