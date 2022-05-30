اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/05/30 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني، في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحزب الديمقراطي مازال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً، أن "اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين و باقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان"، مشيراً إلى أن "المناصب الإدارية في كردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية".

وتابع النائب الدوبرداني، أن "الأيام المقبلة ستكون الفيصل لمخرجات الحوارات الكردية".

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