نهائي أبطال أوروبا.. وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف سبب اندلاع الفوضى

2022/05/30 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا-كاستيرا، الاثنين، أن مشجعين لنادي ليفربول لا يحملون تذاكر صالحة تسببوا في مشاكل جماهيرية سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تفاقمت المشكلة لاحقا بسبب محاولة شبان محليين اقتحام الملعب لحضور المباراة.

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