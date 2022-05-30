الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية

2022/05/30 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط 15 طائرة من دون طيار أوكرانية والاستيلاء على 9 راجمات صاروخية من نوع “سميرتش”.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية”.واضاف انه “أسقطت أنظمة الدفاع […]

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