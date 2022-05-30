إعتقال زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي

2022/05/30 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الأمريكية زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث تصادم ليلة السبت.وتم القبض على بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عاماً، الساعة 11:44 مساء.



واتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة مع نسبة الكحول في الدم 0.08 ٪ أو أعلى، وفقاً لتقرير الطبيب الجنائي بعد فحص عينة من الدم له بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية الاثنين.زوج بيلوسي كان يحاول عبور أحد الشوارع عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى كانت متجهة شمالًا، وهذا ما أكده تقرير مروري رصدته كاميرات دورية شرطة في كاليفورنيا، ولكن التقرير لم يحدد أياً من السائقين كان هو المخطئ.وأضاف تقرير الشرطة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث وبعد احتجاز زوج بيلوسي لساعات على خلفية تعاطيه الكحول أثناء القيادة تم الإفراج عنه بكفالة مالية تقدر بـ 5000 دولار وفقاً لتقرير الشرطة، ليتم إطلاق صراحه صباح الأحد.وقال بيان صادر عن مكتب بيلوسي، «لن تعلق رئيسة البرلمان على هذه المسألة الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي».والجدير بالذكر أن بول بيلوسي، المولود في سان فرانسيسكو، متزوج من نانسي بيلوسي منذ عام 1963.



ولهما خمسة أبناء.

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