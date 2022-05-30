قائد القوة الجوية: عملي كرئيس لنادي الصقور هو أسوأ قرار في حياتي

2022/05/30 | 12:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد، أن عمله كرئيس لنادي القوة الجوية هو أسوأ قرار في حياته.وقال جاهد خلال الاجتماع التداولي للهيئة العامة، إن “أسوأ قرار في حياتي هو عملي كرئيس للهيأة الادارية لنادي القوة الجوية ولن أرشح مرة أخرى، اصبحت اخجل امام عائلتي بسبب الكلام غير الصحيح عني في مواقع […]

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