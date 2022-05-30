خطة الروبل تؤتي ثمارها … وترامب يُصفق لبوتين

2022/05/30 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي الروسي، تعزيز إجراءاته بهدف إصدار الروبل الرقمي لتخفيف آثار العقوبات الغربية من خلال التعامل بالعملات المشفرة في المدفوعات الدولية والمحلية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الروسية تأتي ردًّا على الغرب الذي حذف موسكو من أسواق المدفوعات العالمية، بما في ذلك نظام سويفت، وجمّد أكثر من 500 مليار يورو من أصولها بالخارج بعد الحرب بأوكرانيا.

كما يسمح الروبل الرقمي لموسكو بمواصلة سداد المدفوعات المحلية والدولية، وبذلك لا تتخلف عن سداد ديونها، حسب خبراء اقتصاديين.

أِشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإعجاب ، بـِ خطة الروبل ومخططها بوتين ، فقال ” أن الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى، منوهًا بأن ارتفاع أسعار النفط والانتقال إلى دفع ثمن الطاقة بعملة الروبل يدران على روسيا أرباحًا طائلة.

وقال ترامب، خلال تجمع لمؤيديه في وايومنغ، السبت الماضي ، أيضًا إن : “الروبل الورقي في أعلى مستوياته على الإطلاق، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية، والروس لا يقبلون سوى الروبل الآن”.

ا ف ب

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