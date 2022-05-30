2022/05/30 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتفاصيل جديدة حيال اختطاف سفينتين يونانيتين في مياه الخليج العربي، تحملات شحنات نفط من ميناء في مدينة البصرة، وأن إحداهما متجهة للولايات المتحدة.

وقال المصدر لـ "الاقتصاد نيوز" :"في ضوء الرد الأخير من جانب إيران لاختطاف سفينتين يونانيتين محملتين بمليون برميل من النفط العراقي والعراقي + القطري على التوالي، فقد تابعنا القاعدة البحرية الإيرانية العائمة المعروفة باسم IRIS MAKRAN يبدو أن السفينة غادرت اليوم من ميناءها البحري المسمى بندر شهيد باهنار".

واشار الى "تحويل ناقلة Aframax السابقة المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمسماة BETA (9486910) في الحوض الجاف ISOICO غرب بندر عباس بإيران إلى سفينة بحرية في نهاية عام ".

وفي يوليو الماضي، "حضرت عرضًا للبحرية في سانت بطرسبرغ، روسيا للقيام بذلك، والسفينة غادرت في منتصف شهر مايو مع فرقاطة تسمى IRIS SAHAND ، والتي احتفظت بها شركة MAKRAN بالوقود جيدًا عبر الخراطيم".

وأوضح أن "MAKRAN تمتلك مهبطًا كبيرًا للطائرات العمودية على النصف الأمامي من السطح كبير بما يكفي لطائرات هليكوبتر متعددة، ويحمل زيت الوقود في حجرات التخزين الخاصة بها كما تفعل الناقلات عادةً".

في العام الماضي، "أبحرت السفينتان على طول الطريق حول إفريقيا، مما أثار تكهنات من قبل آخرين بأنهم متجهون إلى فنزويلا ؛ لكن في طريق عودتهم إلى إيران ، استخدموا قناة السويس.



إذا كان MAKRAN سيحضر مثل هذا العرض مرة أخرى في روسيا هذا الصيف، فمن المحتمل أن تكون قناة السويس هي الملاذ الأول لذلك من أجل توفير الوقت"، فيما أشار المصدر الى أن "إيران تحاول تقوية العلاقات مع روسيا بينما تقوض روسيا النفط الإيراني المخفض مقابل الصين".

وبخصوص مكران أفاد المصدر بـ "وجودهما الآن عند 26.97713 درجة شمالاً ، 55.96319 درجة شرقاً ، جنوب حوض إيزيكو الجاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف لـ "الاقتصاد نيوز" تفاصيل جديدة بشأن احتجاز إيران سفينتي نفط في مياه الخليج ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف لـ "الاقتصاد نيوز" تفاصيل جديدة بشأن احتجاز إيران سفينتي نفط في مياه الخليج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).