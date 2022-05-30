شاشة كان السينمائي - إسقاطات سياسة على الفيلم الروسي- زوجة تشايكوفسكي - - علي المسعود

2022/05/30 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود شاشة كان السينمائيإسقاطات سياسة على الفيلم الروسي" زوجة تشايكوفسكي " علي المسعودأثار الفيلم الروسي "زوجة تشايكوفسكي" للمخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي عاد إلى المهرجان شخصيًا هذا العام وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان السينمائي الدولى فى دورته الخامسة والسبعين جدلا واسعا، بعد قبوله في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي، ولكون مخرجه معارض روسي ، وسبق وان تم القبض ......





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