سيمون دو بوفوار ورواية الموت - سعود سالم

2022/05/30 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٤٦ - سيمون دو بوفوار ورواية الموت في نهاية الحرب العالمية الأولى، سيمون دي بوفوار Simone de Beauvoir ورفيقها في الفكر وفي الحياة جان بول سارتر Jean-Paul Sartre، أسسا، مع بعض المثقفين اليساريين مجلة الأزمنة الحديثة Les Temps Modernes، مجلة سياسية وفكرية يسارية جامعة، سعت بالتعريف بالوجودية كفكر يساري ملتزم بالقضايا الفكر ......





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