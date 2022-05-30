نبوءة مطر - فاطمة الفلاحي

2022/05/30 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 301.كلما نصبنا مشنقة للغياب،ينسل منا ألم آخر .302.إلى مَن يرمم وجه الحياة المشروخ..فقد سرقوا منا حتى هذيانات خربشاتنا على جدران الوجود.303.عيناكَ تعانق فرحي، بدفء مستطاب.304.صرتُ أهوى البصق على الأقنعة ومرتديها..لذا حاول ألا تأتي إلى حيث أقيمُ أو أتشرد،فأنا أكرهُ التظاهر بغير ما تبطن..305.إذا كنت وحدك مالك الغيب،فلا تفشي أ ......





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