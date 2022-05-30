بوابة الاستثمار تشرع أمام بعقوبة.. 200 مليار تدفقت للمدينة بـ5 اشهر.. أين ذهبت؟

2022/05/30 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاثنين، أن 200 مليار دينار تدفقت الى بعقوبة خلال 5 اشهر من بوابة الاستثمار.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاستقرار الامني والسياسي في بعقوبة عامل طمأنة لرؤوس الاموال للشركات ورجال الاعمال خاصة العراقيين ما دفعهم الى التنافس فيما بينهم وحصد 7 اجازات خلال 5 اشهر في قطاعات مختلفة ابرزها الاسكان بكلف تجاوزت الـ200 مليار دينار".

وأضاف أن "بعقوبة وهي كبرى مدن ديالى تشهد اكبر تدفق للاموال الاستثمارية بعد 2003"، لافتا الى أن "الاستقرار النسبي هو العامل الاكثر جذبا".

وبين أن "هناك من 5-6 دول اجنبية وحتى عربية متفاعلة مع ملف الاستثمار في المحافظة بشكل عام ونأمل ان تؤدي الجهود إلى جذب الاموال صوب مشاريع استثمارية مهمة خاصة في القطاع الصناعي والاقتصادي والاسكاني".

وأشار الى أن "الشركات التركية لديها رغبة قوية في دخول الاسواق العراقية بديالى من خلال بوابة الاستثمار وهناك تفاهمات ايجابية في هذا الاتجاه نأمل ان تنتهي الى مشاريع مهمة خاصة وأن المحافظة تضم حاليا عشرات الفرص المهمة في 11 قطاع ابرزها الاسكان".

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