تناول الطعام في هذا الوقت يؤدي إلى تقدمك في السن بشكل أسرع

2022/05/30 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عندما يكون يومك مزدحما، قد يكون من الصعب الالتزام بجدول زمني صارم مما يعني أنه قد ينتهي بك الأمر بتناول الطعام كلما صادفتك الحصول على بضع دقائق مجانية.قد تؤخر وجباتك حتى نهاية اليوم وتجد نفسك تلتهم شيئا ما بسرعة قبل أن تذهب إلى الفراش.هذه العادة لن تجعلك تشعر بالجوع على مدار […]

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